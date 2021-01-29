بطلب من الأردن.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب 8 فبراير

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جى بي سي نيوز :- أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأردن ومصر تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 8 فبراير المقبل في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك لبحث مختلف القضايا ذات الاهمية لمصالح الأمن القومى العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وقال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريح صحفي الأربعاء، إن الامانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للاردن ومصر تطلب فيها عقد هذا الاجتماع وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة .

وأضاف الأمين العام المساعد ان الامانة العامة قامت بتعميم المذكرتين على الدول الاعضاء لابلاغهم بموعد الاجتماع الوزاري الحضوري الطارئ يوم 8 فبرايرالمقبل .

وقالت المذكرتان اللتان تم تعميمهما على الدول الاعضاء انه في ضوء التطورات التي تشهدها المتطقة والتى تستوجب موقف عربي جامع يحقق الحماية للامن القومى العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التاكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية، فقد قامت كل من الاردن ومصر باجراء اتصالات مع الدول العربية الاعضاء بالجامعة العربية للتشاور حول اهمية تحقيق مثل هذه الغايات والعمل على تعظيم مايجمع الدول العربية من نقاط التقاء وتحييد أي نقاط للخلاف.

مصراوي