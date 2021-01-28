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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، 29 يناير، لتكون تحت عنوان: "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء"، وسط إجراءات احترازية بجميع المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.

وأشار إلى أن الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته فانظر إلى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه إليه وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأصفياء.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.