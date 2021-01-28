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صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد المهرجان الثاني لسباقات الهجن

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صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد المهرجان الثاني لسباقات الهجن صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد المهرجان الثاني لسباقات الهجن

مصراوي Masrawy

08:40 م الخميس 28 يناير 2021

جنوب سيناء-رضا السيد:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، افتتاح المهرجان الثاني لسباقات الهجن المقام خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري، بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن ضمن الاحتفالات بالذكرى الأولى لافتتاح المضمار.

وأقيم المهرجان تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، بمشاركة 12 محافظة مصرية، بإجمالي 28 قبيلة، بما يعادل 1200 من الهجن، تنظيم محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن، والشباب والرياضة، والطب البيطري والصحة والثقافة.

وجاء افتتاح موسم الثاني لبطولات الهجن محليًا، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتبع لمجابهة انتشار المستجد .

وأكد المحافظ في كلمته على اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة في إطار لكونها تحافظ على تراث قبائل بدو سيناء.

وأعلن المحافظ عن انطلاق مهرجان الهجن الدولى خلال فبراير ومارس وأبريل المقبلين، بالاشتراك والتعاون مع دولة الإمارات العربية ضمن احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.

وأشار إلى أنه جاري تطوير مضمار الهجن، وإنشاء قرية للتراث البدوي، ومضمار للخيل بنفس المنطقة التي يوجد بها مضمار الهجن ليكون إضافة للسياحة الرياضية بشرم الشيخ، وتصبح المنطقة صرحًا رياضيًا في مجال سباقات الهجن والخيول لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية التي تجذب السائحين، بالإضافة لجميع القبائل العربية.

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