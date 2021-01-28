ضبط عاطلين أثناء بيعهما "مخدرات" في "طوخ"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، القبض على عاطلين أثناء بيعهما المخدرات على عملائهما، في وضح النهار بطوخ، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

كانت معلومات سرية وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بترويج عاطلين المخدرات وبيعها للمتعاطين في وضح النهار، بقريتي مشتهر وبلتان التابعتين لمركز طوخ، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، والذي تمكن من القبض على المتهمين "م.ر.م" 20 عاما، عاطل، من قرية مشتهر وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، تزن حوالي 750 جرامًا ومبلغ مالي 205 جنيهات، وهاتف محمول، و"ص.ع.ع" 20 سنة، عاطل، من قرية بلتان وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، تزن حوالي 350 جرامًا ومبلغ مالي 65 جنيه وهاتف محمول، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.