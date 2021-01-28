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مصراوي Masrawy



كتب - يوسف عفيفي:

زار المدونون التشيك، الخميس، المتحف المصري بالتحرير، وأهم معالم مصر القديمة، منها جامع عمرو ابن العاص، وكنيسة أبي سرجة.

وبحسب بيان اليوم، يزور المدونون التشيك مصر بناء على دعوة وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة برنامجهم السياحي.

وحرص المدونون، على نشر العديد من الصور والفيديوهات عن الأماكن التي قاموا بزيارتها في مصر على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت هذه الصور والفيديوهات آلاف الإعجابات والتعليقات، كما تفاعل المدونين مع متابعيهم في الرد على تساؤلاتهم لا سيما بشأن تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بالمناطق السياحية في مصر، فضلا عن تجربتهم الخاصة في زيارة منطقة الأهرامات للمرة الأولى.

وقال ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إنه من المقرر أن يستكمل هؤلاء المدونين برنامجهم السياحي بزيارة مدينة الغردقة ومدينة الأقصر خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر، أن هؤلاء المدونين كانوا قد زاروا في أولى جولاتهم لأهم المقاصد السياحية والأثرية في مصر، منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، حيث قاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج والسيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرتي كاجمني وميراروكا، بالإضافة إلى زيارة منطقة خان الخليلي.