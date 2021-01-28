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إيران ترفض دعوة أمريكا لها بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي

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إيران ترفض دعوة أمريكا لها بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي إيران ترفض دعوة أمريكا لها بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي
"ظريف" زعم أن طهران لم تتّخذ إلا تدابير علاجية

إيران ترفض دعوة أمريكا لها بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي

رفضت إيران، اليوم (الخميس)، دعوة الولايات المتحدة لها إلى العودة أولًا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة: "إن الولايات المتحدة وبالإضافة إلى انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق، فرضت عقوبات على إيران"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وزعم "ظريف" أن "إيران التزمت بالاتفاق النووي ولم تتخذ إلا تدابير علاجية متوقعة، منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وعدة قوى كبرى، إلا إذا أوفت طهران مجدداً بكل التزاماتها بموجبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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