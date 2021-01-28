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"مبادرة مستقبل الاستثمار" و"جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" يوقعان اتفاقاً بحثياً

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"مبادرة مستقبل الاستثمار" و"جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" يوقعان اتفاقاً بحثياً "مبادرة مستقبل الاستثمار" و"جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" يوقعان اتفاقاً بحثياً
للتعاون في تنفيذ المشاريع وإقامة الفعاليات وإتاحة المعرفة العلمية للبشرية

وقّعت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتعاون في تنفيذ المشاريع البحثية وإقامة الفعاليات، وإتاحة المعرفة العلمية للبشرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن المذكرة تعكس حرص الجانبين على دفع عجلة البحث العلمي وتوفير سبل المعرفة لكل من هو في أمسّ الحاجة إليها.
من جانبه قال رئيس الجامعة :" تؤكد المذكرة على التزام الجامعة بتبني أوجه التقدم التكنولوجي التطبيقية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية والرفاه لشعوب العالم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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