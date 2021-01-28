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مدرب النصر: نحن جاهزون لأي تحدٍّ.. مادو: استعدادنا للهلال مثل أي مباراة

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مدرب النصر: نحن جاهزون لأي تحدٍّ.. مادو: استعدادنا للهلال مثل أي مباراة مدرب النصر: نحن جاهزون لأي تحدٍّ.. مادو: استعدادنا للهلال مثل أي مباراة
في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كأس السوبر السعودي

مدرب النصر: نحن جاهزون لأي تحدٍّ.. مادو: استعدادنا للهلال مثل أي مباراة

قال الكرواتي آلين هورفات مدرب النصر: لقد استعددنا بشكل تدريجي لمباراة كأس بيرين عبر المباريات الخمس السابقة؛ حيث أعلم حجم أهمية المباراة باعتبارها ديربي، وأكون سعيدًا بخوض مثل هذه اللقاءات.

وجاء حديث المدير الفني لفريق النصر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كأس السوبر السعودي مع نظيره نادي الهلال.

وتابع: أطالب اللاعبين دائمًا بتقديم أفضل ما لديهم بغض النظر عن النتيجة، فأنا أسعى لمواصلة الانتصارات التي حققتها مع الفريق منذ تولي المهمة، ونحن جاهزون لأي تحدٍّ، وأعد الجماهير بأننا سنكون على قدر المسؤولية.

من جانبه قال مدافع الفريق الكابتن عبدالله مادو: استعدادنا لمباراة السوبر مثل أي مباراة، ودائمًا نتمنى أن نحسمها بالتتويج باللقب.

وأضاف: المجموعة متكاتفة وجمهور النصر يستحق أن نبذل أقصى ما لدينا لتحقيق اللقب؛ فالمدرب نجح في تغيير الكثير بالفريق، ونحن كلاعبين سعداء باللعب تحت قيادته، وندرك طبيعة المرحلة التي نمر بها وحجم أهمية تحقيق لقب في هذه الظروف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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