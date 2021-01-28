إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالشوم في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في مشاجرة بالعصي والشوم والزجاجات الفارغة بين عائلتين بمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور قسم مركز شرطة أبوتيج، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن نشوب مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين ووجود مصابين.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين إصابة "مصطفى.أ.ع" 38 عامًا، بطلق ناري، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين أثناء مرورهم بموقع المشاجرة.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.