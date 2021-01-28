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صور.. ضبط ومصادرة 21 "شيشة" في حي غرب سوهاج

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صور.. ضبط ومصادرة 21 "شيشة" في حي غرب سوهاج صور.. ضبط ومصادرة 21 "شيشة" في حي غرب سوهاج

مصراوي Masrawy

07:12 م الخميس 28 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، اليوم الخميس، حملة على المقاهي، أسفرت عن ضبط 21 شيشة.

قال أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج إن الحملة جاءت تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "الشطوري" أن الحملة استهدفت منطقة الحويتي ونجع مصلح ومنطقة الجرجاوية والكردي وشارع المستشفى العام وطريق ترعة نجع حمادي

وأكد رئيس حي غرب سوهاج على استمرار الحملات على المقاهي والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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