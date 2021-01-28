في "الجزر النائية".. انطلاق مبادرة "يلا تطوع" لرعاية الأطفال بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الخميس، مبادرة "Yalla volunteer"، أو "يلا تطوع"، داخل مدينة أسوان، والتى تهدف إلى نشر الوعي بالقضايا "الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والعمل الخيري والإنساني"، من خلال اختيار فريق من الشباب المتطوعين بالمحافظات التى تزورها المبادرة.

وقالت سارة بيصر، المدير التنفيذى لمبادرة Yalla volunteer: إن المبادرة انطلقت بمدينة أسوان وتستمر لمدة 3 أيام، وتستهدف سكان الجزر النيلية بالمناطق النائية الذين قد لا يتلقون مزيداً من الاهتمام، نظراً لأن كثير منهم يعيش فى عُزلة بعيداً عن المَدينة، أو حَتى فى عُزلة ثقافية، معلقةً: "أسوان مدينة جميلة، ذات طبيعة خلابة، ويشغل اهتمامنا سكان الجزر النيلية المنتشرة في فيها والتى يسكنها العديد من النوبيين، وهم لديهم إرث تراثي يميزهم".

وأضافت "بيصر"، أن المبادرة تسعى لتكوين فريق من المتطوعين من محافظة أسوان، وتأهيلهم وتدريبهم على آليات التَطوع، والعمل المجتمعى، موضحةً بأن فريق المتطوعين ينفذ أنشطة تطوعية فى جُزر "هيسا، تنقار، وسهيل" وهى من الجزر النوبية المنعزلة عن المدينة.

وأشارت إلى أن الأنشطة تنوعت بين أنشطة تعليمية، وتنمية مهارات للأطفال، وأنشطة توعية صحية للسيدات، وأنشطة لنشر الوعى البيئى لدى شباب تلك الجزر، مضيفةً أنه بالتوازى مع هذا سيتم توثيق التراث النوبى لدى سكان تلك الجزر، وعلى جمالية المكان فى أسوان، لحرص المبادرة على أن يكون لها دوراً ثقافياً فى حفظه، ونشره.

ومن جانبه، قال محمد الخشاب مؤسس Yalla volunteer، إن المبادرة هى فكرة شبابية من الدرجة الأولى تهدف دعم الأنشطة التطوعية، وتضم نحو 800 شاب على مستوى الجمهورية.

وأوضح مؤسس المبادرة، بأنه من خلال آليات التنفيذ الثلاثة الخاصة بالمبادرة، لترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وجعله قائمًا على أسس سليمة، من حيث وعي المتطوع بحقوقه، وتأهيله وتدريبه، وبناء شخصيته بشكل متكامل، ليؤدى دوره التطوعي على أكمل وجه.