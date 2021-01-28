"كتاب السنة الثامنة".. هدية تذكارية من البابا تواضروس لمحافظ الإسكندرية

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الإٕسكندرية - محمد عامر:

تسلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، هدية تذكارية من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، الهدية عبارة عن كتاب يوثق أعمال ولقاءات قداسة البابا في السنة الثامنة لجلوسه على كرسي القديس ماري مرقس.

ويتضمن الكتاب التذكاري في بعض صفحاته توثيقا للقاءات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مع قداسة البابا تواضروس الثاني خلال زياراته للمدينة الساحلية.

ووجه المحافظ الشكر إلي قداسة البابا تواضروس الثاني، علي الهدية التذكارية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة.

وأضاف الشريف، أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تربط كافة أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان.

يذكر أن المحافظ تسلم الهدية التذكارية من نادر مرقس عضو المجلس الملي السكندري، نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني.