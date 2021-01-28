إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى بصحراوي أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة ملاكى رقم "9183 ن ل ر" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط، ما أسفر عن إصابة "ايمن.ح.م" 31 عامًا، و"شريف.ح" 24 عامًا، و"عبدالعزيز.م.ع" 33 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.