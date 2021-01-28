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صور.. قافلة طبية مجانية لسكان الفرافرة في الوادي الجديد

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صور.. قافلة طبية مجانية لسكان الفرافرة في الوادي الجديد صور.. قافلة طبية مجانية لسكان الفرافرة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

06:38 م الخميس 28 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
استقبل مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قافلة جمعية "الليدرز" الطبية المجانية والتي تزور المحافظة خلال الفترة من ٢٨ وحتى ٣١ يناير الحالي لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان لأهالي مركز الفرافرة.
وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن القافلة تضم تسعة تخصصات طبية هي (الأطفال -أنف وأذن -مخ وأعصاب -جلدية -جراحة عامة - نساء وتوليد -أمراض القلب -جراحة -أسنان)، مشيراً إلى أن القافلة تقوم أيضاً بتدريب أعضاء فريق التمريض بالمستشفى على إنعاش القلب وإسعاف حالات الإصابات الخطيرة.

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