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محض أكاذيب.. وزير الأوقاف: إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية

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محض أكاذيب.. وزير الأوقاف: إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية محض أكاذيب.. وزير الأوقاف: إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية

مصراوي Masrawy

07:27 م الخميس 28 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مفهوم الأمن القومي مفهوم شديد الاتساع، لا ينحصر في مجرد أمن الحدود المباشرة بين الدول، بل يتسع ليشمل كل ما يحدث في العالم، وله صلة وطيدة بالأمن القومي.

وأشار جمعة، خلال فعاليات صالون الأوقاف الثقافي "الإعلام والأمن القومي" الذي انطلق، الخميس، إلى أن الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومي وأن عليهما دورًا هامًا في الحفاظ عليه، فالإعلام نوعان: بان وكاشف، ويتسع مفهومه ليشمل كل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

وأوضح أن ثِقل كل صحيفة ليس فقط ما تسوقه وما تقدمه من أخبار، لكن الثِقل الحقيقي لكل صحيفة يتمثل في أمرين: أولهما فيما وراء الخبر، وثانيهما في كِبار الكُتَّاب الذين يُثرُون الصحيفة بكتاباتهم التي لها تأثير في الرأي العام، لأن معظم الأخبار أو بعضها تكون قاسمًا مشتركًا، لكن الذي يميز صحيفة عن الأخرى هو عمق التحليل للأحداث أو ما وراء الخبر.

وأكد وزير الأوقاف، أننا في غاية الاحتياج إلى قضية المعنى في فهم النصوص ومقاصدها، وهذا ما تقوم عليه قضايا التجديد في فهم مقاصد النص، وليس الجمود عند ظاهر النص، وهذا ما يحتاجه الإعلام أيضًا في قراءة ما وراء الخبر، والصحفي البارع هو من يجيد التقاط هذا المعاني، فالإعلام والدعوة يحتاجان خبرات ومهارات خاصة، ولا مجال فيهما لغير المؤهلين، فهناك قواسم مشتركة بين الخطابة والإعلام أهمها دقة ما يقال.

وأوضح جمعة، أن إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية بل هو محض أكاذيب، وأن من لم يحصن نفسه بالاطلاع الدائم والتثقيف المستمر يتجاوزه الزمن.

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