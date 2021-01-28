"الموارد البشرية" تودع مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية في حسابات الأسر المستفيدة من الضمان

★ ★ ★ ★ ★

بلغت في مجملها 68,167,520 ريالًا سعوديًّا

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الثاني في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي التي بلغت في مجملها 68,167,520 ريالًا سعوديًّا.

ويهدف برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة المدرسية إلى مشاركة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم، وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم؛ حيث تم إيداع المبالغ مباشرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، ويشمل الطلاب في مرحلة التعليم العام.