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بتوجيهات الرئيس.. ترسل مساعدات طبية إلى لبنان -

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بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى لبنان - فيديو بتوجيهات الرئيس.. ترسل مساعدات طبية إلى لبنان -

مصراوي Masrawy

06:22 م الخميس 28 يناير 2021

كتب – يوسف عفيفي:
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، خلال تجهيز القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية، 3 طائرات نقل عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية وإرسالها لدولة لبنان الشقيقة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة.
وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر قيادة وشعباً وجيشاً.

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