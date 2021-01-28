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صور.. إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط

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صور.. إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط صور.. إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط

مصراوي Masrawy

07:07 م الخميس 28 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل ناحية قرية الواسطى بمركز الفتح في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل منزل بقرية الوسطى ووجود مصابين.

انتقل ضباط مركز شرطة الفتح وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض طوق أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

وأصيب في الحريق "ثابت.م.س" 77 عامًا، وزوجته "بدرية.م.ا" 60 عامًا، و نجلته "أمنيه" .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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