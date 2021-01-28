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تحديد موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة سوهاج

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تحديد موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة سوهاج تحديد موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة سوهاج

مصراوي Masrawy

07:01 م الخميس 28 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم السبت الموافق ٢٠ من شهر فبراير المقبل في جميع الكليات.

وأضاف "عزيز" أنه جرى وضع خطة منظمة للعملية الامتحانية، من خلال المتابعة المستمرة من قبل إدارة الجامعة وعمداء الكليات، مشيرًا إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمواجهة انتشار المستجد.

فيما قال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه سوف يجرى البدء في إعلان الجداول ونشرها إلكترونيًا على موقع الجامعة والكليات، إلى جانب تجهيز بوابات التعقيم على المداخل الرئيسية بمقري الجامعة.

وأضاف "محمود" أنه سيجرى توفير أجهزة الكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول لأداء الاختبارات، وتجهيز اللجان وتطهيرها بشكل يومي بأدوات التعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع ضمان التهوية الجيدة للجان.

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