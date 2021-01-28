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كورونا في الأردن.. 1058 إصابة جديدة و7 وفيات و808 حالات شفاء

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كورونا في الأردن.. 1058 إصابة جديدة و7 وفيات و808 حالات شفاء كورونا في الأردن.. 1058 إصابة جديدة و7 وفيات و808 حالات شفاء
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في الأردن.. 1058 إصابة جديدة و7 وفيات و808 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 324169 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311888 حالة شفاء بعد تسجيل 808 حالات إضافية، كما سُجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4269 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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