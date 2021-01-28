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"أنصار الله": التحالف جدد قصف صعدة والحديدة ومأرب بـ 23 غارة

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"القاهرة - سبوتنيك. وذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 9 غارات على محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، تركزت على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وذلك غداة تعرضها إلى 7 غارات جوية.

© REUTERS / POOL

واتهمت "أنصار الله" التحالف بخرق اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، الذي توصلت إليه الشرعية والجماعة خلال جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم أواخر عام 2018م، عبر "تنفيذ 8 غارات بطيران تجسسي على منطقة الجبلية (مديرية التحيتا جنوبي الحديدة)".

في السياق، جدد طيران التحالف غاراته على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إذ شن، وفقا لـ "أنصار الله"، 6 غارات على مديرية صرواح غربي المحافظة الغنية بالنفط، بعد 24 ساعة من استهدافها بغارات مماثلة.

وامتدت الغارات الجوية إلى محافظة الجوف الحدودية مع ، التي تعرضت إلى غارتين استهدفتا مديرية خب والشعف شرقي الجوف، حسب "المسيرة".

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة للعام السادس تواليا بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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