بعد وصول التحور لـ70 بلدًا.. "الصحة العالمية": على اللقاحات قابلية التعديل بسرعة!

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"رايان": لا يوجد سبب حتى في المستقبل يمنعنا من التطعيم ضد "كوفيد-19" إذا تطور

قال رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، أمس الأربعاء، إنه يتعين أن تكون لقاحات فيروس كورونا قابلة للتعديل بسرعة، تحسبا لاحتمال أن تصبح غير فعالة في مواجهة السلالات المتحورة من الفيروس.

وقال "رايان"، خلال جلسة للرد على الأسئلة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: "انظروا إلى الإنفلونزا. نحن نغير تركيبة اللقاح مرتين في السنة، لنصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، ولدينا القدرة على إنتاج لقاحات بسرعة كبيرة جدًّا لمواجهة سلالات الإنفلونزا السائدة"؛ بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف: "لا يوجد سبب، حتى في المستقبل، (يمنعنا من التطعيم ضد كوفيد-19) إذا تطور هذا الفيروس إلى نقطة تبدأ فيها لقاحاتنا تفقد فعاليتها؛ يمكننا تعديل هذه اللقاحات، وأعتقد أن بإمكاننا تعديل هذه اللقاحات بسرعة".

وقالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء: إن سلالة فيروس كورونا المتحورة التي ظهرت في بريطانيا، صارت منتشرة اليوم في 70 بلدًا، وسط مخاوف من كونها أشد فتكًا بمن يلتقطون العدوى.

وتشمل القائمة، 70 دولة رصدت إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري.

وبحسب المنظمة الدولية؛ فإن عدد المناطق التي سجلت هذه السلالة، زاد بعشر دول منذ الثاني عشر من دول منذ 12 من يناير الجاري.

ومباشرة بعد إعلان بريطانيا عن رصد السلالة المتحورة، سارعت عشرات الدول إلى وقف حركة الطيران مع بريطانيا، في مسعى إلى منع وصول هذه الطفرة إليها.

منظمة الصحة العالمية مايك رايان