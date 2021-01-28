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وثقت بفيديو واشتكت.. "المرور" يطيح بقائد مركبة حاول إيقاف سيارة سيدة بجدة

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وثقت بفيديو واشتكت.. "المرور" يطيح بقائد مركبة حاول إيقاف سيارة سيدة بجدة وثقت بفيديو واشتكت.. "المرور" يطيح بقائد مركبة حاول إيقاف سيارة سيدة بجدة
تغريدة تَبِعها رد: نشكر لكم اهتمامكم.. تمت إحالته لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

وثقت بفيديو واشتكت..

تفاعل المرور السعودي، مع شكوى تقدمت بها قائدة مركبة شكت عبر "تويتر" من سيارة ضيّقت عليها الطريق وحاولت إيقافها؛ حيث تم ضبط سائقها.

وكانت المتضررة قد غردت بمقطع يرصد المخالفة التي وقعت -على حد وصفها- ما بين كوبري الصالة الملكية وحتى كوبري الجوهرة بجدة؛ فيما تفاعل "المرور" مع الواقعة، وقال: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام". الإدارة العامة للمرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية