انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهدت قرية العبادلة بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، انهيار جزئي بمنزل دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بانهيار جزئي بمنزل بناحية العبادلة دائرة المركز.



بالانتقال والفحص، تبين انهيار سقف غرفة بالطابق الأول بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية "مأهول بالسكان" ملك "سراج. م" 50 عامًا عامل، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



جرى إخطار الوحدة المحلية لمدينة المراغة لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.