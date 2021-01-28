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مصرع طالبة وتسمم 3 من أسرتها بسبب وجبة طعام في سوهاج

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مصرع طالبة وتسمم 3 من أسرتها بسبب وجبة طعام في سوهاج مصرع طالبة وتسمم 3 من أسرتها بسبب وجبة طعام في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:21 ص الخميس 28 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 3 أفراد من أسرتها بتسمم، اليوم الخميس، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بالمراغة في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كل من "فرحة. ناصر" 13 عامًا طالبة جثة هامدة، ووالدها "ناصر. م" 45 عامًا عامل، وزوجته "سومة. م" 40 عامًا ربة منزل، وابنتهما الطفلة "رحمة. ن" 7 أعوام تلميذة ويقيمون بناحية الحريدية مصابين بإعياء وقيئ، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.


وأفاد المصابين الثاني والثالثة وفاة الأولى وحدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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