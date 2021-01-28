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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100.8 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100.8 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100.8 مليون

مصراوي Masrawy

08:50 ص الخميس 28 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 100.8 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى مئة مليون و866 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8ر55 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 174 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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