بعد فشل لقاحها.. "سانوفي": سننتج 125 مليون جرعة من لقاح "فايزر" للاتحاد الأوروبي

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باريس - (ا ف ب)

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أكدت شركة سانوفي الفرنسية، الأربعاء، أنها ستنتج لقاح منافستها فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا اعتبارًا من صيف 2021 في "سابقة" في قطاع إنتاج الدواء. وستتولى سانوفي المراحل الأخيرة من الإنتاج من أجل توفير 125 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي لتأمين اللقاحات في أسرع وقت ممكن. فيما ستواصل سانوفي العمل على لقاحها الخاص.

أكد أوليفييه بوجيو مدير الفرع الفرنسي لسانوفي لإذاعة "آر تي إل" الأربعاء، أن المختبر الفرنسي سينتج لقاح منافسه فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من الفصل الثاني من العام في "سابقة" في قطاع إنتاج الدواء.

وأعلن سانوفي صباح الأربعاء، في بيان ما كان قد كشفه في حديث للصحافة الثلاثاء، من أنه سيمنح المجموعة الأمريكية فايزر والمختبر الألماني بايونتيك إمكانية الوصول إلى قاعدته الإنتاجية اعتبارًا من صيف 2021.

ويواجه منتجو اللقاحات المرخص لها ضد كوفيد-19 صعوبات في الإنتاج على نطاق واسع.

وفي ظل هذه الظروف، "سيتولى سانوفي المراحل الأخيرة من الإنتاج من أجل توفير 125 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 للاتحاد الأوروبي"، وفق البيان.

وقال بوجيو الأربعاء إن الإنتاج لشركة منافسة "سابقة"، مضيفًا أن "الرهان ليس اقتصاديًا على الإطلاق بل هو القدرة على توزيع اللقاحات في أسرع وقت ممكن".

ودافع بوجيو عن خيارات مختبره الذي تعرض لانتقادات عديدة لتأخره في تطوير لقاحه الخاص.

وأوضح بشأن اللقاح الذي تعمل عليه شركته إلى جانب "جي إس كا" البريطانية أن "موديرنا وبايونتيك قامتا بذلك الخيار (تقنية الحمض النووي المرسل)، لأنها التقنية الوحيدة التي يملكانها. نحن كان أمامنا عدة خيارات. واخترنا ما نجيده"، وهي تقنية البروتينات المولّفة.

لكن هذا اللقاح الذي أعلن أساسًا أن إنتاجه سيطلق صيف 2021، واجه انتكاسة بعد تجارب سريرية مخيبة للآمال. وأكد بوجيو "سيصل اللقاح بحلول نهاية العام. ننتظر أن يكون فعالاً جدًا". وأضاف "سنقوم باستكشاف فاعلية هذا اللقاح على طفرات" الفيروس.