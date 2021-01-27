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الآثار ترد على متداول لشباب يتحرشون بتماثيل في المتحف المصري

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الآثار ترد على فيديو متداول لشباب يتحرشون بتماثيل في المتحف المصري الآثار ترد على متداول لشباب يتحرشون بتماثيل في المتحف المصري

مصراوي Masrawy

10:33 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حوالي 4 فيديوهات لعدد من الشباب اليافع يتحرشون ببعض التماثيل الأثرية بالمتحف المصري في التحرير.

وقد أثارت هذه الفيديوهات حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جريمة أخلاقية ضد التماثيل الأثرية في أهم المتاحف المصرية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الكارثة الأخلاقية.

من جانبها قالت صباح عبدالرازق مدير المتحف المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تاريخ تصوير الفيديو قديم، نظرا لوجود قطع تم نقلها من المتحف، وسيتم تحري متى تم تصويره واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السلوك السيء لبعض الزائرين في الفيديو المرفق، علما بأنه تتم المتابعة الدورية من أمن المتحف في قاعات العرض وتتخذ الإجراءات القانونية ضد من يستهين بالحضارة المصرية وكنوز المتحف المصري.

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