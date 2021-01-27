الرئيس التونسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الجزائري للاطمئنان على صحته

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مصراوي Masrawy

تونس - (أ ش أ)

تلقى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للاطمئنان علي صحته.

كما كان الاتصال الهاتفي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، فرصة أيضًا للرئيس قيس سعيد ليطمئن على صحة الرئيس تبون والتعبير عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وعبر الرئيس التونسي مجددًا، خلال المكالمة، عن تطلعه للقاء قريب يجمع بينه وبين شقيقه الجزائري الرئيس تبون.

وقد أكد مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أن ظرفا مشبوهًا وصل إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان خال من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وأن الرئيس في حالة صحية جيدة.

وأفاد المصدر بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف