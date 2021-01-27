أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس التونسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الجزائري للاطمئنان على صحته

Print
الرئيس التونسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الجزائري للاطمئنان على صحته الرئيس التونسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الجزائري للاطمئنان على صحته

مصراوي Masrawy

10:43 م الأربعاء 27 يناير 2021

تونس - (أ ش أ)

تلقى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للاطمئنان علي صحته.

كما كان الاتصال الهاتفي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، فرصة أيضًا للرئيس قيس سعيد ليطمئن على صحة الرئيس تبون والتعبير عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وعبر الرئيس التونسي مجددًا، خلال المكالمة، عن تطلعه للقاء قريب يجمع بينه وبين شقيقه الجزائري الرئيس تبون.

وقد أكد مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أن ظرفا مشبوهًا وصل إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان خال من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وأن الرئيس في حالة صحية جيدة.

وأفاد المصدر بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية