"بلومبرج": إدارة بايدن جمدت مؤقتًا صفقة طائرات "F-35" للإمارات

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مصراوي Masrawy

وكالات

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العديد من صفقات مبيعات الأسلحة لعدد من الدول بشكل "مؤقت" حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت "بلومبرج" مساء الأربعاء، أن من بين الصفقات التي جمدتها إدارة بايدن، صفقة لبيع الطائرات المقاتلة الأمريكية "إف-35" للإمارات، كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب صدقت عليها، وتشمل أسلحة أخرى بجانب الطائرات وتقدر قيمة الصفقة بنحو 23 مليار دولار.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل، ووصفت الخارجية الإيقاف بأنه "مؤقت وإجراء إداري روتيني" تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع.