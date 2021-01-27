إغلاق جزئي وكلي لكوبري خزان أسوان لمدة 28 يومًا بسبب أعمال الصيانة

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أصدرت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، بيانًا عن إغلاق الطريق على جسم خزان أسوان، لمدة 28 يومًا، بسبب إجراء أعمال صيانة وتأهيل جسم الخزان.

وقال البيان: "نظرًا لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذي يترتب عليه الغلق الجزئي والكلي لكوبري الخزان، أمام الحركة المرورية لجميع المركبات فى الفترة من 1/2/2021 وحتى 28/2/2021، ليكون الغلق الجزئي للكوبري من الساعة 5.00 صباحًا وحتى 11.00 مساءًا، والغلق الكلي للكوبري من الساعة 11.00 مساءًا وحتى 5.00 صباحًا".

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالالتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبري الخزان، مع مراعاة استخدام الطرق والكباري البديلة، ومنها كوبري أسوان الملجم، والطريق الصحراوي، وطريق فيله والشلال والسد العالي شرق.