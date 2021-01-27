بتكلفة 50 مليون جنيه.. إنشاء مول تجاري ومشروعات استثمارية لـ"منتخب السويس"

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مصراوي Masrawy

السويس_حسام الدين أحمد:

وقّع اللواء مهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي، والمحاسب محمد هلال، رئيس نادي منتخب السويس، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء مول تجاري ومشروعات استثمارية على مساحة 3500 متر باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه، بعائد مالي للنادي يصل إلى مليوني جنيه سنويًا، لمنتخب السويس، وامتيازات أخرى للنادي من خلال شركة خليجي للتطوير الرياضي المطور الرئيسي للمشروع.

وقال اللواء ماجد السرتي، إن الإنتاج الحربي يولي اهتمامًا بدعم نادي منتخب السويس باعتباره الممثل الحقيقي للمدينة الباسلة، لافتًا أنه سيتم إنشاء عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة لتدر عائد ثابت للنادي.

وأوضح بيان صحفي للنادي، أنه جرى إسناد تطوير المشروع لشركة خليجي للتطوير الرياضي في إطار تعاونها المشترك مع الإنتاج الحربي والعلاقات المصرية السعودية الرائدة.

وقال المحاسب محمد هلال، إن التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي ونادي منتخب السويس هو خطوة نحو تحقيق استثمارات رائدة بالنادي تساهم في توفير موارد مالية لدعم فريق الكرة نحو الصعود للدوري الممتاز والألعاب الجماعية والفردية والأنشطة الاجتماعية، مؤكدًا أن العقد هو إنجاز يساهم في إحداث طفرة إنشائية ورياضية.

وقال أحمد بن عبدالله سعود الحزيمي، رئيس مجلس إداره شركة خليجي للتطوير الرياضي والعضو المنتدب، إن المشروع سيكون نواه لمشروعات مستقبلية جديدة في الاستثمار الرياضي بالأندية والمشروعات المختلفة في إطار العلاقات بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ومصر.

وقال المحاسب محمد إبراهيم، مستشار الاستثمار والتفاوض بين الأطراف، إن نجاح أي استثمار هو تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه لأجهزه الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والبعد عن التعقيدات الروتينية.

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والدكتورة هدى أيوب، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالشباب والرياضة، والمهندسة فاتن الشامي، رئيس حي السويس، على كل الدعم والتعاون لاتمام مشروعات المحافظة.

شهد التوقيع، سعيد محمد متولي، وسامح مسعد، ومعتز سليم، وكريم عبدالمعين، أعضاء مجلس الإدارة، ونبيل غلاب، المدير التنفيذي، ونبيل بنه، ممثل شركة خليجي بالسويس.