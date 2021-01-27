بمشاركة عارضين من 10 محافظات.. افتتاح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة في الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، معرض ديارنا للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة، والذي يقام بساحة مسجد أبو الحجاج ومعبد الأقصر وسط مدينة الأقصر، خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

يقام المعرض تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه نحو 85 عارضًا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون 10 محافظات هي (القاهرة - المنوفية - الأقصر - أسوان - قنا - سوهاج - المنيا - الفيوم - شمال سيناء - جنوب سيناء).

ويفتح المعرض الذي يقام على مساحة 1200 متر أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًا، كما يتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي، بالإضافة إلى المنتجات التي تميز محافظات (قنا- سوهاج - أسوان - الأقصر).

وأشاد محافظ الأقصر بجهود القائمين على المعرض والتنظيم الجيد، مرحبًا بالمشاركين فيه من كافة المحافظات، لافتًا إلى دراسة وإعداد تنظيم معرض دائم لعرض أعمال الأسر المنتجة بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شباب الخريجين بالأقصر بالتنسيق مع المهندسة نورا عثمان بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز بيئة اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهد الافتتاح كلا من محمد عبد القادر نائب الحافظ وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وقيادات المديرية بالمحافظة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالأقصر.