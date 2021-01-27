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الصحة العالمية: سلالة كورونا البريطانية وصلت إلى ٧٠ بلدًا والجنوب إفريقية تتواجد في ٣١ بلدًا

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الصحة العالمية: سلالة كورونا البريطانية وصلت إلى ٧٠ بلدًا والجنوب إفريقية تتواجد في ٣١ بلدًا الصحة العالمية: سلالة كورونا البريطانية وصلت إلى ٧٠ بلدًا والجنوب إفريقية تتواجد في ٣١ بلدًا

مصراوي Masrawy

08:10 م الأربعاء 27 يناير 2021

وكالات

‏أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء، أن سلالة المتحورة المكتشفة في بريطانيا ينتشر في 70 بلدًا فيما سجلت 31 بلدًا إصابات بالسلالة المتحورة المكتشفة في جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء، أن ظهور متغيرات سريعة الانتشار يجعل طرح اللقاحات سريعًا وبشكل منصف أكثر أهمية لأن نهج (أنا أولاً) يترك أفقر الأشخاص وأكثرهم ضعفا في العالم في خطر، محذرًا من أن هذه الإجراءات لن تؤدى إلا إلى إطالة أمد الوباء والقيود اللازمة لاحتوائه والمعاناة الإنسانية والاقتصادية.

ودعا إلى تزويد منظمة الصحة العالمية ببيانات اللقاح في نفس الوقت مع المنظمين الآخرين بحيث يمكن الإسراع في توفير اللقاح لجميع البلدان، متابعا "من أجل التوزيع بإنصاف فإنه يجب على الدول مشاركة الجرعات الزائدة أو تعليق حقوقها في الحصول على الجرعات من خلال مرفق كوفاكس، وذلك بمجرد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن لديها للساح للبلدان الأخرى بفعل الشيء نفسه" منوهًا بأن مرفق كوفاكس أمن حتى الآن مليارى جرعة من اللقاح من خمسة منتجين مع خيارات بشأن أكثر من مليار جرعة إضافية لعام 2021 وأوائل عام 2022، ويتوقع أن يبدأ المرفق توزيع اللقاحات لأول مرة الشهر المقبل

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مصراوي Masrawy

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