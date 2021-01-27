العراق : لائحة اتهام امريكية ضد 3 اشخاص بينهم اردني بتهمة سرقة بيانات سرية

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جى بي سي نيوز :- اوقفت الخارجية الأمريكية اليوم السبت البرنامج الخاص بقبول اللاجئين العراقيين 90 يوما بعد اكتشاف خرق للبيانات وسرقة ملفات سرية .

ونقلت وكالة الاناظول تفاصيل لائحة الاتهام الامريكية التي ضمت 3 اشخاص بينهم شخص يحمل الجنسية الاردنية .

واوضحت لائحة الاتهام ان الاردني كان موظفا سابقا في دائرة الجمارك والهجرة الأمريكية وتمكن برفقة اثنين اخرين من الوصول إلى معلومات المتقدمين وإرسالها إلى مواطن عراقي خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2019.

وبحسب ما جاء في اللائحة : ان العملية الاحتيالية كان يدريها احد الاشخاص عراقي الجنسية ويعيش في الاردن تم رفض طلبه بالحصول على صفة لاجئ في دائرة الهجرة الامريكية ، بالاضافة الى الاردني والثالث الذي يحمل الجنسية الروسية .