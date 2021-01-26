واشنطن: علينا محاسبة الصين على ممارساتها غير العادلة وغير القانونية

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏أكدت الخارجية الأمريكية مساء أمس الاثنين، أنه على شركات التكنولوجيا الأمريكيةألا تسهل بناء المنظومة العسكرية الصينية، حسبما ذكرت "العربية".

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن هناك حاجة لمقاربة شاملة بشأن التنافسية مع الصين ‎‏وأنه يجب محاسبة الصين على ممارساتها غير العادلة وغير القانونية.

‏وشددت على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بأن لا تسيء الشركات الصينية استخدام المعلومات الأمريكية.

وكانت جين بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قالت في وقت سابق من الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتبنى نهجا متعدد الأطراف في التعامل مع الخلافات التجارية مع الصين بما في ذلك تقييم الرسوم الجمركية العقابية التي يتم فرضها على السلع الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بساكي قولها في تصريحات صحفية إن بايدن ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية للصين "على جبهات عديدة".

وأضافت: "إننا نبدأ بتبني خيار الصبر فيما يتعلق بعلاقتنا مع الصين".

وذكرت أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للصين.