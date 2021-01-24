هونج كونج تخفف الإغلاق لغير المُصابين بكورونا

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هونج كونج- (د ب أ):

بدأت هونج كونج في تخفيف الإغلاق المؤقت على آلاف السكان، بعد إجراء فحص إلزامي لكشف الإصابات بفيروس كورونا، ما سمح لأولئك الذين لديهم نتائج سلبية بمغادرة المنطقة المصابة.

وقالت وزيرة الغذاء والصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن أكثر من 7آلاف شخص في منطقة ياو ما تي وجوردان خضعوا للفحوص حتى الساعة الثالثة مساء.

وذكرت أنه تم اكتشاف 13 حالة إصابة إيجابية. كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنالإغلاق أثر على نحو 10 آلاف من المقيمين في المنطقة.

وقال وزير الشؤون الداخلية كاسبار تسوي، إن أولئك الذين لديهم نتائج اختبار سلبية سيكونون قادرين على المغادرة والدخول من مساء الأحد.

وأضاف أنهمن بين أكثر من 3600 شقة تمت زيارتها في الإجمالي، لم يتم التوصل إلى 470 أسرة. وتهدف الحكومة إلى رفع القيود التي بدأت في وقت مبكر من أمس السبت بحلول الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.

كان الإغلاق هو فرصة للخروج لمدينة قاومت موقفا أكثر شراسة في وقت سابق من الوباء، ومع ذلك فهو إجراء بسيط مقارنة بتلك التدابير المعتمدة في البر الرئيسي للصين، حيث تم منع المقيمين أحيانا من مغادرة المدن أو الأحياء أو حتى مجمعاتهم السكنية.