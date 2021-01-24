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عمان تمدد إغلاق المنافذ البرية حتى نهاية الشهر الجاري

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عمان تمدد إغلاق المنافذ البرية حتى نهاية الشهر الجاري عمان تمدد إغلاق المنافذ البرية حتى نهاية الشهر الجاري

مصراوي Masrawy

03:34 م الأحد 24 يناير 2021

مسقط- (د ب أ):

أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع في عمان، الأحد، تمديد إغلاق المنافذ البرّية لمدة أسبوع آخر.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، إنها تابعت في إطار انعقادها المستمر برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنّب

انتشارها.

وأضافت أنه بناءً على توصيات الفريق الفنّي المختص الذي يتابع مستجدات هذه الجائحة وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى العالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به، فقد قررت اللجنة العليا تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء الاثنين الموافق أول فبراير المقبل.

وأفادت اللجنة بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع العماني في ظل الزيادة الملحوظة التي أبرزتها إحصائيات الأيام الماضية في أعداد المصابين والمرقّدين في غرفة العناية المركزة وأجنحة المستشفيات، وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، إضافة إلى المستجدّات على المستوى العالمي التي تشير إلى استفحال الإصابة بالسلالات المختلفة لهذا الفيروس في العديد من دول العالم.

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مصراوي Masrawy

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