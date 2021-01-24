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تعلن تفاصيل خطة توزيع لقاحات كورونا.. صندوق تحيا يمول شراءه

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‫ مصر تعلن تفاصيل خطة توزيع لقاحات كورونا.. صندوق تحيا مصر يمول شراءه تعلن تفاصيل خطة توزيع لقاحات كورونا.. صندوق تحيا يمول شراءه
وزيرة الصحة دعت كل من هو فوق 65 سنة بالتوجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل

‫ مصر تعلن تفاصيل خطة توزيع لقاحات كورونا.. صندوق تحيا مصر يمول شراءه

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأحد، أن كل المستشفيات الحكومية في البلاد ستوفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بداية من الغد، مع إطلاق الوزارة حملة التطعيم ضد الوباء.

وفي مؤتمر صحفي بعد بدء الحملة رسميًا من مدينة الإسماعيلية، أشارت هالة زايد إلى أن اتفقت على الحصول على أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وستكون الأولوية لعناصر الخط الأول من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبعدهم كبار السن.

وقالت الوزيرة: "لا توجد تحديات مالية للحصول على اللقاحات، فصندوق تحيا مصر سيمول صفقات شراء اللقاحات. خلال أيام سيتم تسجيل لقاح صيني وروسي وبريطاني".

وطالبت وزيرة الصحة كبار السن بالتحرك للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح، مضيفة: "كل من هو فوق 65 سنة عليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل للحصول على اللقاح".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح ، أعلن السبت في تصريحات صحفية، أن حملة التلقيح في البلاد ستبدأ الأحد للفئات الأولى.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن عملية توزيع اللقاحات، ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت مصر تسلمت أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، في ديسمبر الماضي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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