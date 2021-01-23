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لبنان تسجِّل 4176 إصابة بـ"كورونا".. و925 في المغرب

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لبنان تسجِّل 4176 إصابة بـ"كورونا".. و925 في المغرب لبنان تسجِّل 4176 إصابة بـ"كورونا".. و925 في المغرب
608 حالات جديدة بالفيروس في الأردن

لبنان تسجِّل 4176 إصابة بـ

سجَّلت لبنان 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات فيها بلغ 276587 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2280 حالة.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 465769.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8128، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 441693.

كما سجّلت 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 319519 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.لبنان المغرب الأردن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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