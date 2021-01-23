أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسميًّا.. النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

Print
رسميًّا.. النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا.. النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

رسميًّا.. النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عدم منح أندية (الباطن -الاتفاق- الوحدة - الاتحاد - النصر) شهادة الكفاءة المالية بعد قرارها المعلن بتاريخ 9 يناير 2021 القاضي بمنحها مهلة إضافية للسداد، التي انتهت يوم الخميس الماضي.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانًا إعلاميًّا، بثته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم السبت، قالت فيه: "إلحاقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، المعلَن بتاريخ 7/ 1/ 2021م، والقاضي بعدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن - الاتفاق -الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب عدم استيفائها المعايير الملزمة للحصول على الشهادة، وإلى قرارها المعلن بتاريخ 9/ 1/ 2021م، القاضي بإتاحة الفرصة للأندية الرياضية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد تحقيق المتطلبات المشار لها في نص القرار، فقد عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها اليوم السبت 10/ 6/ 1442هـ، الموافق 23/ 1/ 2021م، وقررت استنادًا إلى المادة رقم (11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضة عدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن بتاريخ 9/ 1/ 2021م".وزارة الرياضة الكفاءة المالية النصر الاتحاد الاتحاد السعودي لكرة القدم الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

شبكة عيون الإخبارية