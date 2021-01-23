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العثور على جثة مزارع مذبوحًا وسط الزراعات في سوهاج

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العثور على جثة مزارع مذبوحًا وسط الزراعات في سوهاج العثور على جثة مزارع مذبوحًا وسط الزراعات في سوهاج

مصراوي Masrawy

08:21 م السبت 23 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

عثر أهالي نجع فاضل دائرة مركز شرطة أخميم في سوهاج، مساء اليوم السبت، على جثة مزارع مذبوحًا وسط الزراعات، وتكثف الأجهزة الأمنية بالمحافظة جهودها لكشف غموض الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بالواقعة.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين العثور على جثة "خلف.م" ٤٧ عامًا مزارع، ويقيم بناحية نجع فاضل مسجاة وسط الزراعات وبها جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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