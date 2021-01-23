سيدة تضع 4 توائم خلال ولادة قيصرية في مدينة قنا

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قنا – عبد الرحمن القرشي:

وضعت سيدة فى العقد الثالث من العمر 4 توائم داخل إحدى المراكز الطبية المخصصة للنساء والولادة في مدينة قنا.

وأشار الدكتور حمادة سعيد أبو رمح طبيب نساء وولادة المشرف على العملية، أن الحالة لسيدة فى العقد الثالث من العمر وسبق لها الولادة مرتين من قبل، مشيرًا إلى أنه تم متابعة الحالة منذ بداية الحمل وتبين عن طريق الأشعة حملها في 4 توائم.

وجرى إجراء عملية قيصرية لها وأنجبت 4 أطفال منهم ولدين وبنتين وجرى وضعهم داخل الحضانة وحالتهم الصحية جيدة، للملاحظة الطبية.

