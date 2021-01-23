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رئيس الشيوخ لوزير الداخلية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولة

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رئيس الشيوخ لوزير الداخلية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولة رئيس الشيوخ لوزير الداخلية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولة

مصراوي Masrawy

10:48 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في برقية تهنئة بعث بها للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، إن هذه المناسبة التاريخية تمثل ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية.

وأضاف أنها مناسبة تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وطنهم واستقراره ضد المحتل الغاشم.

وتابع رئيس الشيوخ، أنه يرسل تحياته وتحيات كافة اعضاء المجلس لرجال الشرطة الساهرين على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، مؤكداً أن ستظل بإذن الله آمنة مستقرة بفضل جهودهم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح .

وكانت البرقية كالتالي:

السيد اللواء/ محمود توفيق

وزير الداخلية

يطيب لى أن أتقدم إليكم بأخلص التهانى والأمنيات الطيبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة التى يمثل ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولة والتضحية، تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وأمنه واستقراره ضد المحتل الغاشم. فتحيتى وتحية مجلس الشيوخ لرجال الشرطة الساهرين علي حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، وستظل مصر- بإذن الله - آمنة ومستقرة بفضل جهودهم في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.​

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