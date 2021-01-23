تقرير متخصّص: المملكة ستصبح لاعباً رئيساً بسوق الطاقة النظيفة العالمية

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بإضافة 50 ميجاواط إلى شبكتها من الطاقة المتجدّدة وخفض الاستهلاك المحلي للنفط والغاز

أكّد تقرير متخصّص أن المملكة العربية السعودية ستصبح اللاعب الرئيس في سوق تصدير الطاقة النظيفة العالمية.

وقال تقرير "جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية"، إن المملكة تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها بإضافة أكثر من 50 ميغاواط إلى شبكتها من الطاقة المتجدّدة، لافتاً إلى أن إنتاج الطاقة المتجدّدة في المملكة قفز بنحو 4 أضعاف بين عامَي 2018 و2019؛ ليصل إلى 397 ميغاواط، حيث إن الطاقة الشمسية تشكل أكثر من 95 % منها.

وكشف التقرير عن أن المملكة تسعى لتوسيع اعتمادها على الطاقة المتجدّدة في إطار إستراتيجية تهدف إلى خفض الاستهلاك المحلي للنفط والغاز من أجل زيادة الصادرات وتعزيز الإيرادات وفقاً لرؤية 2030.

وأكّد التقرير أن السعودية تهدف إلى إضافة 27.3 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة، وأن تلك الأهداف سيتم تحقيقها في وقتها.