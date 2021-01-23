أخبار عاجلة

الصحة العالمية: سلالة كورونا البريطانية وصلت إلى ٧٠ بلدًا والجنوب إفريقية تتواجد في ٣١ بلدًا -
جون كيري: بايدن سيدعو لقمة دولية بشأن المناخ في أبريل المقبل -
وسائل إعلام تونسية: الطرد المشبوه الموجه إلى الرئاسة يحتوي على مادة "السارين" السامة -
بالصور.. استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية -
وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مجلس الشيوخ الأمريكي يُرجئ محاكمة لمدة أسبوعين

Print
مجلس الشيوخ الأمريكي يُرجئ محاكمة ترامب لمدة أسبوعين مجلس الشيوخ الأمريكي يُرجئ محاكمة لمدة أسبوعين

مصراوي Masrawy

10:10 ص السبت 23 يناير 2021

نيويورك- أ ش أ:

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشوك شومر، تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد برلمانيا لمدة أسبوعين، حيث يواجه تهمة "التحريض على التمرد".

وفيما لا يزال مجلس النواب يعتزم تسليم مادة المساءلة مساء الاثنين المقبل، على أن يؤدي في اليوم التالي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين من أجل المحاكمة، قال شومر "إن الإجراءات ستتوقف في المجلس بعد ذلك حتى الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير المقبل لإعطاء الادعاء والدفاع وقتًا لصياغة المذكرات القانونية المكتوبة وتبادلها، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ الليلة الماضية، أضاف زعيم الأغلبية الديمقراطية "خلال تلك الفترة، سيواصل مجلس الشيوخ القيام بأعمال أخرى لصالح الشعب الأمريكي، مثل ترشيحات ومشروع قانون إعانات كوفيد-19، والذي سيوفر إعانات لملايين الأمريكيين الذين يعانون أثناء هذا الوباء".

ويمثل هذا التأجيل حلا وسطا توصل إليه زعيما الحزبين في مجلس الشيوخ، حيث كان زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل، قد اقترح في البداية التأجيل حتى 15 فبراير المقبل، مشيرا إلى حاجة فريق ترامب القانوني، الذي تم تعيينه، للاستعداد لتقديم دفاع كامل، وفقا للصحيفة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يؤيد التأجيل بينما يعمل مجلس الشيوخ على التصديق على أعضاء إدارته والبدء في النظر في مشروع قانون آخر لإعانات ، وهو أولويته القصوى.

ولفتت الصحيفة إلى أن محاكمة ترامب، وهي الثانية خلال ما يزيد قليلا على عام، تضع عددا من الأسئلة الجديدة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إذ لم يسبق أن جرت محاكمة أي رئيس مرتين ولا محاكمة رئيس سابق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية