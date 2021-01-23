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الصحة العالمية: سلالة كورونا البريطانية وصلت إلى ٧٠ بلدًا والجنوب إفريقية تتواجد في ٣١ بلدًا
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:24 مساءً
جون كيري: بايدن سيدعو لقمة دولية بشأن المناخ في أبريل المقبل
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:24 مساءً
وسائل إعلام تونسية: الطرد المشبوه الموجه إلى الرئاسة يحتوي على مادة "السارين" السامة
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:24 مساءً
بالصور.. استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:24 مساءً
وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. رجال الإطفاء في ياقوتيا يستخدمون المطارق لخلع بدلهم الخاصة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 23 يناير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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