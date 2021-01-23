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باب الخلق | لبلبة : أنا بتاعت الناس و كنت تعبانة وأمي تقولي الناس دفعوا التذكرة عشان يتفرجوا عليكي

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