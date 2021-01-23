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وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
قيادي في حركة النهضة التونسية دعا أعضاءها للنزول إلى الشارع لمواجهة ”المخربين“..ما رأيكم؟
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 23 يناير 2021 10:02 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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