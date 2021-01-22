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"هيروين دليفري".. القبض على متهم بالاتجار في المخدرات بالبدرشين

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"هيروين دليفري".. القبض على متهم بالاتجار في المخدرات بالبدرشين "هيروين دليفري".. القبض على متهم بالاتجار في المخدرات بالبدرشين

مصراوي Masrawy

06:46 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على متهم بالاتجار في مسحوق الهيروين بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز البدرشين باتجار أحد العناصر الإجرامية المواد المخدرة وتحديدا الهيروين متخذا دائرة المركز مسرحا لنشاطه الآثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين وسلاح ناري وسيارة ملاكي.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نفسه، والسيارة لاستخدامها في ترويج تذاكر الهيروين على عملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر لتحقيقات.

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